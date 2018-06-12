12.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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США снова расширили санкции против России. В новом списке – IT-компании

Соединенные Штаты в очередной раз расширили санкции против РФ. В санкционный список добавили трех физических лиц и пять IT- компаний из России, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил Минфин США.

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Под ограничения попали Владимир Каганский, Олег Чирков и Александр Трибун. Как заявили в американском ведомстве, все они связаны с компанией “Дайвтехносервис”.

В список также включили компании “Дайвтехносервис”, Научно-исследовательский институт Квант, ERPScan, Digital Security и Embedi.

Активы этих компаний и физических лиц будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям страны запретят вести дела с ними.

В Минфине США заявили, что все эти структуры якобы связаны с ФСБ. Санкции против них были введены в соответствии с принятым в прошлом году законом “О противодействии противникам Америки через санкции” (CAATSA).

Глава ведомства Стивен Мнучин заявил, что деятельность этих компаний “подрывает безопасность Вашингтона и его союзников”. В пример он привел кибератаку вируса NotPetya.

“Соединенные Штаты продолжают предпринимать усилия, чтобы противостоять злонамеренным действиям компаний, работающим по указанию Российской Федерации и ее вооруженных сил и разведки, призванных увеличить кибервозможности России. Предприятия, попавшие сегодня в санкционный список, способствовали улучшению кибер- и подводных возможностей России посредством их работы с ФСБ, и поэтому подвергают опасности безопасность Соединенных Штатов и наших союзников”, — заявил чиновник.

В 2017 году Соединенные Штаты приняли закон “О противодействии противникам Америки через санкции” (CAATSA). Документ предполагает введение ограничительных мер против России, Ирана и КНДР, а также сотрудничающих с ними компаний и лиц. Изначально в Вашингтоне заявляли, что намерены применять санкции выборочно, принимая во внимание национальные интересы своих партнеров и союзников.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил о необходимости ответить на действия американских властей.

“На такие надуманные действия надо отвечать абсолютно адекватно и симметрично”, — отметил депутат.

Его коллега по комитету Антон Морозов назвал расширение санкционного списка политизированным шагом и “попыткой уколоть Россию”.