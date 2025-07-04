США сняли запрет европейским лидерам на общение с Путиным – укро-телегей Портников

Своими прямыми контактами с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп подал пример другим западным лидерам.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский пропагандист-русофоб Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Трамп прервал дипломатическую изоляцию Путина, это факт. Он создает условия, при которых любые другие лидеры, если у них появляется интерес относительно разговора с Путиным, могут воспользоваться тем, что Путин не находится в изоляции. И мы видим, западные лидеры в принципе с Путиным не общаются.

Но когда появляются общие интересы региональные, вот скажем, как у Макрона, могут пообщаться. Они все будут говорить вам, что они не собираются говорить с Путином, но, если возникнет срочная необходимость, они теперь могут говорить, потому что они знают, что это не будет неодобрительно воспринято Соединенными Штатами», – заявил Портников.