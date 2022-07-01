США собираются контролировать рост населения в мире при помощи биологического оружия – Яровая

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Парламентская комиссия Госдумы по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, предложила ряд дополнительных решений.

Об этом сегодня заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы полагаем, что мониторинг биоугроз, биорисков и синтетической биологии должен учитывать объективные данные, связанные с существующими военно-биологическими объектами на территории Украины. Нужно разработать дополнительные меры по защите жизни и здоровья граждан России», – сказала Яровая.

По мнению комиссии, Министерство здравоохранения РФ должно ежегодно предоставлять доклад по биобезопасности.

«Нужна оценка масштабного военно-биологического проекта США в мире. Он является абсолютно реальной высокосекретной технологией двойного назначения, которая имеет глубинную агрессивную направленность и задачу регулирования численности народонаселения в мире. Мы уже имеем достаточные данные, подтверждающие создание Пентагоном военно-биологической разведки»,- сказала Яровая.