США собираются отобрать у Украины маржу за транзит газа

Вадим Москаленко.  
13.04.2025 16:56
  (Мск) , Киев
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Газ, Дзен, Россия, США, Украина, Энергетика


США хотят получить контроль над украинской ГТС, чтобы забирать себе оплату за транзит газа.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский эксперт энергетического рынка грантоед и оголтелый русофоб Михаил Гончар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США хотят получить контроль над украинской ГТС, чтобы забирать себе оплату за транзит газа....

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Ведущая спросила, как трактовать предложение США о контроле над газопроводом, который соединяет Россию с Европой.

«Не для того мы избавлялись от газовой зависимости от России, чтобы теперь ее восстанавливать. И вот такое видение, или это уже сформулированное предложение, или требование к украинской стороне, оно на самом деле, на мой взгляд, отражает ту опасность, которая за этим скрывается.

А именно – на самом деле, американской стороне не нужны эти газопроводы. Никогда за 30 лет американские компании не проявляли никакого интереса к газовому бизнесу в Европе. И, в частности российским транзитам через Украину в Европу. Никогда этого не было. И поэтому, когда он внезапно появляется сейчас, это говорит о том, что на самом деле есть другой интерес. И мы знаем, что Россия, начиная с прошлого года, стала прибегать к стратегии скрытого возвращения на европейский газовый рынок, который она потеряла», – сказал Гончар.

«И поэтому, я думаю, что эти разговоры на уровне Виткоффа и Дмитриева, они в конце концов привели к наработке определенной схемы – сначала какая-то определенная американская компания берет в рамках вот этого масштабного соглашения об ископаемых, под контроль украинские газопроводы. Ну а потом второй шаг – все это передается третьей стороне, российской стороне.

Да, формально в этой трубе может быть так называемый американский газ, но реально это будет российский газовый поток», – пожаловался эксперт.

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