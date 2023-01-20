США собираются уничтожить Россию в течение 10 лет

Елена Острякова.  
20.01.2023 13:16
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, США, Украина


«Судьба мира» решится в течение десятилетия.

Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил сегодня на очередной военной конференции в Рамштайне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Судьба мира» решится в течение десятилетия. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил сегодня...

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«Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира. Поэтому мы все поддерживаем Украину, ее способность к самообороне, и будем оказывать эту помощь столько, сколько это нужно», – сказал Остин.

По его словам, силы России на исходе.

«В России заканчиваются боеприпасы, они несут большие человеческие потери. У них закончилось несколько партнеров, которые продолжают им помогать в этом неспровоцированном вторжении. Мы знаем, что передается России, а мы оказываем поддержку свободной и суверенной Украине», – сказал Остин.

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