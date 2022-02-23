США: События на Украине спровоцируют 5 млн беженцев и голод в Африке

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Если Россия решится на начало военной операции по принуждению Украины к миру, это грозит 5-миллионным потоком беженцев, а также мировым ростом цен на зерно, что спровоцирует голод в странах Африки.

Об этом на заседании Генассамблеи ООН, в повестку дня которого вошел вопрос ситуации с безопасностью в Украине, заявила представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Если Россия продолжит движение по этому пути будет новый кризис беженцев. Еще пять миллионов человек окажутся перемещенными из-за войны, которую избрала Россия. И, поскольку Украина является одним из крупнейших поставщиков пшеницы в мире, особенно для развивающихся стран, потому действия России могут привести к росту цен на продовольствие и привести к еще большему голоду, к отчаянию в таких странах, как Ливия, Йемен и Ливан. Волны страданий, которые вызовет эта война, невообразима», – сказала Линда Томас-Гринфилд.