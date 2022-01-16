США согласятся на «оккупацию» Украины, – Бортник

Украину ждет самый негативный сценарий из-за нежелания США договариваться с Россией. Боясь потерять лицо перед союзниками, американцам проще согласиться с вводом на Украину российских войск, что позволит им ввести экономические ограничения против Москвы, но не переходить к военным действиям.

Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад будет больше согласен на то, чтобы Россия оккупировала Украину. Это не наш вариант, это катастрофа, нежели договориться c Россией по Украине. Формально договориться, чего требует Россия. То есть, формально зафиксировать свои уступки.

То есть, огромные риски для нашей страны. Наш способ выжить в этой ситуации сегодня – это исключить себя из этой игры. Мне кажется, что из этой ситуации мало проситься за стол переговоров – надо исключать себя из этой игры, заявлять о том, что мы в такой ситуации, в ситуации агрессии и эскалации не собираемся вступать НАТО. Мы не оставляем евроинтеграционные цели, но в НАТО вступать не будем, мы военно будем внеблоковым государством. Это снизит градус напряжения и противостояния вокруг нас, уберет значительную часть, если не все причины, почему Россия видит в нас врага…

Это вообще поганющий сценарий, катастрофичный, я его даже обсуждать особо не хочу. Но, не дай Бог, это случилось. Запад скажет: «Ну, злая Россия, агрессор, оккупировала независимую страну, мы ничего не смогли сделать, потому что она же не была членом НАТО, мы же ее туда не принимали».

Все – демонизация России, удар по экономическим интересам России и сохранение какой-то репутации… Такой сговор, к сожалению, возможен, и я о нем говорю сегодня публично.

Поскольку формально договориться не могут, не потеряв лица, репутации, не вызвав политического кризиса внутри НАТО и внутри своих стран, могут сговориться неформально. То есть, могут кивнуть, условно говоря, на российское предложение решить военным путем. И это будет самая большая катастрофа для нас», – заявил Бортник.