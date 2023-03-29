США сорвали наступление ВСУ на Запорожском направлении – Илларионов

Если бы летом 2022 года ВСУ сделали прорыв на Запорожском направлении до Азовского моря, то необходимость наступления на Херсон отпала бы автоматически.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил эмигрировавший в США экс-советник президента России, а ныне яростный критик Владимира Путина Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стоит ли делать то наступление, которое в июле-августе прошлого года на том самом Запорожском направлении по направлению к Азовскому морю могло произойти без значительного сопротивления? Потому что тогда российских войск на этом направлении было немного, оборонительных сооружений там практически не было никаких. Более того, весной и летом прошлого года не одна ДРГ ВСУ проникала довольно глубоко на этом фронте, достигала чуть ли не берегов Азовского моря, но сейчас этого сделать невозможно. Сейчас там совсем другие плотности боевых порядков, и продвинуться так, как это можно было сделать 8-10 месяцев назад, сегодня невозможно. Если бы наступление осуществлялось в июле-августе прошлого года, к чему, кстати, украинское руководство готовилось. То есть – не на Харьковском направлении и не на Херсонском, а на Запорожском. Тогда бы оно было осуществлено теми силами, какие у Украины были. Если бы это произошло, это привело бы к развалу или серьёзному осложнению российского фронта и к неизбежной эвакуации, например, Правого берега Днепра, Херсона, из-за того, что украинские войска бы серьёзно продвинулись и заняли побережье Азовского моря», – рассуждал Илларионов.

По его словам, со ссылкой на американские СМИ, этого не произошло, потому что данный план не одобрили в США

«Переуговорили сначала наступать на Харьковском направлении, потом на Херсонском направлении, а это (Запорожское – ред.) важнейшее стратегическое направление войны, которое при определённых условиях могло бы предопределить исход всей военной кампании – это наступление тогда не состоялось», – напомнил либерал.

Он констатировал, что теперь этот шанс упущен.

«Сегодня же, по прошествии 10 месяцев, по сравнению с тем временем, которое было, количество российских войск на этом направлении несопоставимо больше, оборона там гораздо прочнее. Если летом прошлого года на украинском направлении действовало – вряд ли больше 150-200 тысяч российских войск, сегодня их до 400 тысяч, многие из которых находятся во втором или третьем эшелоне… Практически все лёгкие направления были уже использованы, а сегодня остаются только трудные, простых – нет. Поэтому ответственность и неторопливость, с какими украинское военное руководство подходит к этому наступлению, с моей точки зрения, абсолютно оправданы», – заключил Илларионов.