Переданное Украине оружие будет всплывать в разных точках мира, где США нужно организовать военный конфликт.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом он уточнил, что в Йеменском конфликте Россия участвовать не будет.

«Вряд ли мы деятельно будем участвовать в этом конфликте. Скорее всего, мы ограничимся методической и политической поддержкой. Но стоит добавить, что для России этот конфликт по большому счёту выгоден, и не только потому, что это отвлечение от украинской повестки. Дело в том, что единственная для Европы альтернатива судоходству в Аденском заливе и Суэцком канале – это Северный морской путь. А Северный морской путь – это Россия. Это дешевле намного, потому что плечо короче, или через Кейптаун плыви, огибая Африку. Если будет блокировано судоходство в Аденском заливе, то есть Суэцкий канал утратит свою пропускную способность, единственной европейской артерией из Азии, из того же Китая – станет Северный морской путь, самый дешёвый», – подчеркнул он.

По словам эксперта, Иран стоит за большей частью конфликтов, которые организовали и Соединённые Штаты.

«Практически все арабские конфликты, арабские страны – это иранские прокси. Потому что это братья по вере, это союзники – и это враги моего врага. Это уже замечательно. И я не исключаю, что Иран мог передать хуситам, любым своим прокси, передовые виды вооружений, которые у него уже в наличии. И пока ещё неизвестно, у кого они уже есть… и в принципе, если что-то и потопили, это вполне вероятно. Потому что высокоточное оружие на самом деле есть, которое конкурирует и с американским, и с европейским, с любым», – отметил Гагин.

Что касается оружия, которое через Украину попадает к террористическим группировкам, и по признанию Пентагона исчезло на сумму около 1 миллиарда долларов, то оно все находится в даркнете, и доступно к приобретению.

«Более года назад мы проводили своё расследование ещё в Донецке, ещё до присоединения ДНР к России. В начале СВО как раз у нас было много сообщений о том, что украинцы готовы продавать оружие. Мы сами приобретали у них некоторые образцы вооружения, которые были переданы и Соединёнными штатами, и Великобританией. Ну, проще купить, чем отбивать в бою. Это на самом деле так, на этом построена военно-техническая разведка. И мы тогда провели расследование, причём абсолютно честное. Мы даже привлекли журналистов RT. Я просто помню, когда мы уже отработали всё, нам нужно было зафиксировать этот факт. Человек заходил в мой кабинет, становился за моей спиной с камерой, я садился за компьютер, открывал даркнет и я находил все эти сайты, где продаётся оружие. Где-то продавались разрозненные небольшие партии, которые были на фронте, а где-то целиком в паллетах запечатанные. Допустим, десяток этих «Джавелинов» в паллете, запечатанных в полиэтилене, причём либо самовывоз, либо вам доставят, но не из Украины. То есть в любом случае всё это оружие уходило по всему миру в разные террористические группировки, бандитские группировки, куда угодно. И оно сейчас будет всплывать – где угодно. Кстати, не без участия и не без ведома американских военных чиновников. Что касается Ближнего Востока… так вот – первые танки «Меркава», которые сожгли, их сожгли с помощью «Джавелинов», – подчеркнул эксперт.