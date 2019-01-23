США советуют Украине готовиться к худшему

23.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украине нужно готовиться к прямой военной атаке со стороны российской армии

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу, по словам которого, Украина является “потенциальной горячей точкой”.

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“Очевидно, что Россия будет пытаться применить все свои инструменты, чтобы вмешаться в украинские президентские и парламентские выборы. По меньшей мере, чтобы посеять беспорядок и хаос. А как максимум – привести к власти покладистых лидеров, которые могут быть готовы принять диктат России. Не думаю, что это возможно, но они могут считать, что этого можно достичь. Это означает, что Украину может ожидать эскалация насилия, как это было в конце прошлого года”, – предупредил Вершбоу.

Также он не исключает полномасштабной войны России против Украины.

“Думаю, прямое столкновение возможно. Хотя, может, это и не очень вероятно, ведь россияне могут достичь многих своих целей более запутанными формами агрессии: кибератаками, дезинформацией, разжиганием сепаратизма, коррупцией и другими средствами создания нестабильности в Украине. Однако надо быть готовым и к новой прямой военной атаке – или опять в Азовском море, или чтобы захватить территории вдоль побережья Азовского моря”, – полагает Вершбоу.