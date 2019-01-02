США советуют Украине укрепить свою оборону в районе Одессы

02.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Экс-посол США на Украине, директор “Атлантического совета Джон Хербст заявил, что поддержка Украины в Конгрессе США сейчас очень сильная. По его прогнозу, “она останется по меньшей мере такой же серьезной, а возможно, еще и усилится”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он сказал в интервью “Радио Свобода”.



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Кроме того, по его убеждению, “пока что реакция США на агрессию РФ в Керченском проливе была слабенькая”.

По его мнению, лучшим ответом с самого начала могли бы быть санкции против крупнейшего российского банка или запрет судам РФ заходить в порты США или порты ЕС и предоставление Украине оружия.

“Украина уже сделала многое, укрепляя свою оборону на востоке, и теперь должна подумать над усилением своей обороны на юге. И особенно в районе Азовского моря. Возможно, еще и в районе Одессы”, – подчеркнул бывший посол США на Украине.