США совсем не понимают, что происходит в России и ее экономике – британский аналитик

Анатолий Лапин.  
08.03.2024 16:56
  (Мск) , Вашингтон
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Экономика


Американские разведслужбы провалили получение объективной информации о России и ее возможностях.

Об этом в эфире видеоблога американского журналиста Алекса Христофорова заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские разведслужбы провалили получение объективной информации о России и ее возможностях. Об этом в...

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По словам Меркуриса, в советский период ЦРУ было намного более осведомлено о том, что происходит в России, ее промышленности и экономике.

«Я не понимаю, как это возможно, что Соединенные Штаты, правительство так сильно ошибаются в отношении России? Я хорошо помню «Холодную войну», я помню, насколько США были информированы о России в то время. Раньше ты получал лучшее представление о том, что происходило в советской экономике от ЦРУ. ЦРУ предоставляло невероятно подробную информацию об этом. Я имею в виду, что они понимали изменения в промышленности, они понимали все, что там происходило.

Сегодня они совсем не понимают Россию, у них сложилось впечатление, что они начали экономическую войну против России, совершенно не понимая, как она отреагирует и что будет делать. Как это произошло? Почему сегодняшние Соединенные Штаты гораздо менее искусны в понимании этих вещей?», – недоумевает Меркурис.

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