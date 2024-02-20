США совсем скоро перекуют европейцев в зверей, хуже бандеровцев и гитлеровцев – Фененко

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Страны Европы, которые считали образцом гедонизма и постмодернизма, сейчас стремительно трансформируются в милитаризированное общество, нацеленное на конфликт с Россией.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил профессор, доцент кафедры международной безопасности МГУ, политолог и эксперт в области международных отношений Алексей Фененко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что милитаристский психоз, который возникает у союзников США, вызывает опасения. Эксперт напомнил, что основной проблемой в конфликте с Россией американцы всегда считали не столько ядерное оружие, сколько отсутствие у них крупной сухопутной армии, сопоставимой с российской. Плюс проблематика с доставкой войск.

«Вопрос, когда противопоставить России? Традиционных противников – Польша, Финляндия как первый эшелон, возможно, Швеция. Дальше второй эшелон – Германия и Япония. И здесь я призываю не поддаваться нашим оценкам – та вы знаете, там пацифизм, там никто не будет воевать, там только каждый 17-й готов воевать или каждый пятый», – объяснял Фененко.

Он напомнил о настроениях немцев в 20-х годах прошлого века и о том, что с ними случилось буквально за 15 лет.

«Посмотрите на перерождение Финляндии – как быстро страна, которую мы считали чуть ли не образцом гедонизма и постмодернизма, трансформируется в милитаризированное общество, нацеленное на конфликт с нашей страной. Современное государство обладает прекрасной информационно-манипулятивной сферой, которая позволит очень быстро переродить государство и общество в инструмент военного конфликта. На раз-два будут сняты все постмодернистские концепции, постмодернистский гедонизм – и общество очень быстро милитаризируется», – отметил политолог.

Он привёл собственный пример, как те, кто шли в школу в 1985 году, когда висели портреты Ленина и праздновалась Октябрьская революция, переходили в 8-й класс в 1991 году, когда Ленин уже считался худшей личностью в истории, а Николай II кумиром. Эксперт подчеркнул, что если это стало возможно всего за 6 лет в такой стране, как РСФСР, тем более это можно сделать с современными европейскими странами.

«Главное, что нужно понять: закончилась эпоха попыток создания общих пространств безопасности, общих каких-то компонентов, общих игр. Мы вступили в эпоху военно-политической конфронтации», – заявил Фененко.

Он подчеркнул, что конфронтация эта будет намного жёстче, чем в период Холодной войны, напоминающая мир, который был до Первой мировой.

«Мир возможен как перемирие, на сегодняшний день единственный вариант. То есть страны НАТО могут пойти с Россией на видимость какого-то мира, чтобы выиграть время, перевооружиться, подготовить новые силы для конфликта – и возобновить его в более невыгодных для России условиях. Готова ли Россия пойти на такой вариант – это уже другой вопрос. Новое пространство безопасности будет формироваться по итогам военных конфликтов в Восточной Европе, и никак иначе», – заключил политолог.