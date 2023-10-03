США создали опасный прецедент для Запада, отказавшись финансировать Украину – Бортник

Анатолий Лапин.  
03.10.2023 12:16
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина, Финансы


Скептики в отношении необходимости финансовой поддержки киевского режима теперь будут вдохновляться примером США.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий live» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Скептики в отношении необходимости финансовой поддержки киевского режима теперь будут вдохновляться примером США. Об...

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«Все же, двухпартийный консенсус в отношении поддержки Украины в США существует, но системность этой поддержки, качество этой поддержки будут не очень хорошими. Кроме того, это не очень хороший сигнал для наших европейских союзников. Теперь многие украиноскептические элиты и страны начнут показывать пальцем на США и говорить: «Ну а че, они уже даже пересматривают свои решения, почему мы должны брать на себя всю ответственность за финансирование и за будущее Украины?», – сказал эксперт.

«Этим решением можем констатировать, что вопрос выделения украинской помощи и украинский кейс просто поставлен в витрину американской избирательной кампании, и он будет одним из ключевых инструментов ее проведения, и это тактическая победа республиканцев», – заявил Бортник.

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