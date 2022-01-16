США создают прецедент, чтобы потребовать от РФ отвести войска в Сибирь – эксперт

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США пытаются навязать Москве переговоры о расположении российских войск на её же территории для того, чтобы создать прецедент и получить возможность выдвигать новые требования.

Об этом в эфире телеканала «ОТР» заявил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы хотят создать задел, чтобы часть нашей суверенной территории Росси стала предметом переговоров. Посмотрите, что они говорят: «Уведите войска от границы с Украиной». Им не важно, отведём мы или нет. Сам факт, что мы согласимся обсуждать передвижение войск по нашей суверенной территории – это уже для американцев будет большой плюс», – сказал эксперт.

По мнению Алексея Фененко, если Россия станет обсуждать расположение своих войск на своей территории, потом Вашингтон сможет потребовать отвести российские подразделения вглубь территории – например, в Сибирь.

«Мы часто забываем одну вещь – англо-саксонское право прецедентное. У нас право французское – мы мыслим кодексом законов, которые надо соблюдать. У них право прецедентное – «если это можно было сделать в этой ситуации, почему это нельзя сделать в этой, этой и этой?». Если Россия согласилась вести переговоры о расположении своих войск под Курском, Воронежем, Ростовом, в Крыму, почему тогда нельзя потребовать от неё отвести их за Волгу, в Сибирь, или что-то ещё? Главное – создать правовой прецедент, а потом за него цепляться», – резюмировал эксперт.