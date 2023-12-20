США сознательно лишают Украину самого необходимого для войны

США не передают Украине средства радио-электронной борьбы (РЭБ), потому что боятся: их захватит российская армия.

Об этом в эфире «Вести ФМ» заявил военный эксперт Михаил Ходоренок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Чтобы с украинской стороны вывести радио-электронную борьбу на новый уровень, нужно передавать ей со стороны США и стран НАТО средства радиоразведки и комплексы РЭБ. А это ведь чувствительные технологии, самые последние разработки в сфере военной техники.

Вполне возможно, американская сторона с большой осторожностью относится к таким вопросам, потому что все это может попасть в распоряжение наших войск. Иногда очень важно захватить образцы вооружений противника и посмотреть, как там все устроено. Без решения этих вопросов, как бросаться в атаки», – сказал Ходоренок.