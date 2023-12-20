США сознательно лишают Украину самого необходимого для войны

Елена Острякова.  
20.12.2023 19:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


США не передают Украине средства радио-электронной борьбы (РЭБ), потому что боятся: их захватит российская армия.

Об этом в эфире «Вести ФМ» заявил военный эксперт Михаил Ходоренок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не передают Украине средства радио-электронной борьбы (РЭБ), потому что боятся: их захватит российская...

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«Чтобы с украинской стороны вывести радио-электронную борьбу на новый уровень, нужно передавать ей со стороны США и стран НАТО средства радиоразведки и комплексы РЭБ. А это ведь чувствительные технологии, самые последние разработки в сфере военной техники.

Вполне возможно, американская сторона с большой осторожностью относится к таким вопросам, потому что все это может попасть в распоряжение наших войск. Иногда очень важно захватить образцы вооружений противника и посмотреть, как там все устроено. Без решения этих вопросов, как бросаться в атаки», – сказал Ходоренок.

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