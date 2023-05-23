США сознательно предали забвению своих ветеранов войн – Риттер

В США не хотят и не умеют чтить ветеранов – от них стараются отмахнуться, чтобы они не мешали переписывать и искажать историю. Ветераны становятся неудобным напоминанием о сути военных конфликтов, в которых участвуют штаты или которые начались по их вине.

Об этом на пресс-конференции в Севастополе заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я посетил музей на 35-й береговой батарее. И один из важнейших уроков, который я извлёк из экскурсии – это важность истории. Если мы забываем историю, мы забываем, кто мы, – отметил он. – Если сейчас спросить американцев, кто сыграл решающую роль в победе над нацизмом, то большинство скажет, что Советский Союз. Во Второй мировой войне погибли около 300 тысяч американцев – в любой битве под Сталинградом и Курском вы потеряли больше, чем все американцы во время войны. Мы это знали, и все к этому относились с уважением, но потом началась холодная война, и мы пересмотрели историю. Стёрли из памяти роль Советского Союза и усилили своё значение. Как только вы начинаете стирать историю, вы стираете правду. И на вопрос о том, как мы чествуем ветеранов, то если их значение и вклад войну – это ложь, тогда правда становится неудобной. И ветераны тоже становятся неудобными, потому что они знают правду и знают разницу жертв Советского Союза и Соединённых Штатов. Почему правительство США угрожало отозвать и аннулировать паспорта ветеранов, которые хотели приехать на 9 мая в Москву? Потому что правда неудобна, и ветераны тоже неудобны».

По словам Риттера, в США не принято чтить ветеранов любых конфликтов, они не пользуются уважением.

«Мы не относимся к своим ветеранам с уважением. К ветеранам любого конфликта и любой войны. Нам нравится гордиться их достижениями, но чествовать каким-либо образом – мы не хотим, чтобы поменять историю. Вспомните о конфликтах, столкновениях, в которых участвовали США после окончания Второй мировой войны. Война в Корее, где погибло 30 тысяч американцев – американцы хотят забыть об этой войне. 58 тысяч погибли во время Вьетнамской войны, о ней тоже не хотят вспоминать. В Холодной войне сотни погибших, мы и об этом забыли. В Персидском заливе, в которой я принимал участие, 138 тысяч погибших. Мы начали эту войну, как будто это была компьютерная игра, будто воевать – это очень просто. Всякий, кто был на полях сражений, понимает цену войны. Даже если тело остаётся неповреждённым, мозг и психика разрушены. Потому что люди не должны убивать друг друга, – подчеркнул военный эксперт. – В Америке ветеранов считают неудобным напоминанием о войне. Мы забыли ветеранов Второй мировой войны, мы не проводим парады в их честь, хотя должны. Потому что историю нельзя забывать, и что мне нравится в русских – вы помните свою историю, вы помните тех, кто служил Родине. А в Америке мы это называем пропагандой. Я был здесь на 9 мая, это не пропаганда. Это реальность. У вас есть любовь к людям, которые положили свою жизнь за страну, это делает вас сильной нацией. Я надеюсь, что моя страна когда-нибудь возьмёт это в пример, и так же будет с уважением относиться к ветеранам».