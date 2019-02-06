06.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко по указке США попытается устроить новую провокацию в Керченском проливе с кровавым исходом, чтобы вынудить Европу ввести новые санкции против России и заблокировать строительство «Северного потока-2».

Такое мнение в эфире телеканала «TV Center» высказал заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первая провокация в Керченском проливе, благодаря фантастическому искусству наших моряков, не привела к смертельному исходу. Соответственно, сейчас будут нужны трупы. И дело не в том, что это необходимо Порошенко для избирательной кампании. Вопросы войны и мира не в его компетенции», – отметил Шишкин.

По его мнению, США будут использовать Украину для провокаций против России, чтобы вынудить ЕС ввести новые санкции против РФ.

«Здесь, вместо того, чтобы зубоскалить над Украиной и тем, что там происходит, нужно понять, что сейчас Украина начинает превращаться в инструмент глобальной нестабильности. И Соединённые Штаты собираются именно так её использовать.

Я напомню: сейчас идёт борьба с «Северным потоком-2». Один из самых эффективных способов – сделать так, чтобы пролилась кровь в Керченском проливе, и европейцам некуда будет деваться, кроме как вводить новые санкции, включая блокировку «Северного пока-2».

А если «Северный поток-2» блокируется, то каким образом можно будет понизить экономическую мощь Европейского союза, над чем сейчас работают США? Дестабилизировать ту же самую Украину. Европа не получает оттуда газ, газ прекращает идти через Европу, соответственно, ЕС покупает очень дорогой американский газ. И дело не в том, чтобы нажиться, а в том, чтобы таким образом «опустить» Европу», – резюмировал эксперт.