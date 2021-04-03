США специально молчат по поводу угрожающей ситуации на Донбассе

03.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

США не будут останавливать Украину от возобновления боевых действий на Донбассе, а Россию от вмешательства, потому что американцам такая ситуация будет выгодна. Именно с этим связано то, что, в отличие от украинской стороны, и Пентагон, и пресс-служба Джо Байдена публикует крайне сухие пресс-релизы о телефонных контактах с чиновниками из Киева.

Об этом в эфире интернет-канала «Русский интерес» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы не сказали ничего. Ни одного слова публично со стороны министра обороны США или госсекретаря, или президента пока не прозвучало. Мы услышали только слова украинского министра обороны, что ему кто-то, вроде бы, якобы обещал поддержку. Это, извините, ни о чем.

Если бы американцы хотели действительно предостеречь Российскую Федерацию от реагирования на украинское наступление, то есть, жестко поставить вопрос о то, что «или – или», то они бы заявили об этом сами.

Пока таких заявлений не прозвучало. А то, что там они наговорили, то они всегда могут сказать, что «мы откуда знаем, что там наговорил украинский министр обороны? Туземец какой-то наболтал там, что мы ему что-то обещали».

Но, исходя из определенной логики, конечно же, США поддержат Украину и, конечно же, США заинтересованы в том, чтобы Российская Федерация не оказала серьезного сопротивления украинскому наступлению, а кроме Российской Федерации остановить его некому…

Соединенные Штаты выигрывают в любом случае. Если Российская Федерация отражает наступление Украины, США вводят калечащие санкции, закрывают проект «СП-2», делают из Российской Федерации новую «империю зла» и начинают с ней бороться. Им со всех сторон это выгодно, они приобретают значительные экономические дивиденды, а Российская Федерация несет большие потери. Если же Российская Федерация не вмешивается, значит, будет второй вариант – Украина отвоевывает Донбасс и начинает провокацию на Крым», – заявил Стрелков.