США спешат заморозить конфликт на Украине – Царёв

США уже достигли поставленных целей в украинском конфликте и будут вести его к деэскалации, а в идеале – к полному прекращению.

Такое мнение в эфире «Украина.ру» высказал экс-нардеп Украины, а ныне политический блогер и директор санатория Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соединённые штаты с начала считали, что Россия возьмёт Киев. Они вывели посольство, они поставляли вооружение для партизанской войны, средства для поражения нашей техники – не какое-то мощное оборудование, не мощное вооружение, которое нужно для армии, а для одиночных групп. Его поставлялось много. Они рассчитывали, что Россия возьмёт Украину, они введут санкции и получат то, что в общем-то получили в итоге – рынок Европы, консолидацию НАТО, военные заказы и так далее. Но Россия по ряду причин, наверное, в том числе из-за того, что слишком маленький был контингент отправлен на Украину, не смогла выполнить поставленную задачу. И после этого Соединённые штаты начали поставки вооружения», – отметил он.

Соединённые Штаты в первое время конфликта делали очень много антироссийских заявлений, нагнеталась истерия. Но поставки оружия начались гораздо позже.

«Кстати, анализируя поставки оружия, получаются совершенно не те цифры, которые называют наши и американские политики, и я понимаю почему. Но реальные объемы в 3-4 раза меньше. И, в общем-то, это и положило начало неуспеху украинского наступления», – пояснил Царёв и добавил, что после того, как американцы достигли всех поставленных целей, конфликт на Украине представляет для них угрозу.

«Во-первых, на эскалацию нужно будет отвечать, что США не нужно, а во-вторых – многие в Соединенных штатах считают, что допустили большую ошибку, оттолкнув Россию накануне войны с Китаем. Они смеются, говоря о том, что Россия взяла Крым и оттолкнула от себя Украину, а США повторили это, взяли Украину и оттолкнули от себя всю Россию. И они будут пытаться как-то эту ситуацию решить. Да, ситуация состоит в том, что до тех пор, пока длится конфликт на Украине, с организационной точки зрения, с точки зрения поставки оружия и всего остального – Блинкен не разорвется, и все остальные чиновники не разорвутся. Нельзя заниматься, когда горит кругом. Один конфликт можно вести, а два конфликта, даже с организационной точки зрения, а не в деньгах, требует отвлечения. И если отвлекся, то он может перерасти в что-то другое», – указал эксперт.

«То, что мы сейчас наблюдаем, это как закат солнца вручную. Такой термин был в начале перестройки. Они будут пытаться уровень эскалации конфликта понизить, в идеале прекратить его полностью. Второй вариант – это заморозить. И третий вариант, менее их устраивающий, это просто снизить уровень эскалации. Англичане, конечно, противодействуют, и все поставки морских дронов, дальнобойных ракет – это всё английская игра, которая идёт вразрез с американской. Американцы наказывают англичан за это, но «англичанка продолжает потихонечку гадить», – заключил Царёв.