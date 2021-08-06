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06.08.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Афганистан, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Средняя Азия, США
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США спровоцируют талибов на удары по бывшим республикам СССР

Если власти государств Средней Азии согласятся на присутствие американских подразделений на своей территории, то...

Если власти государств Средней Азии согласятся на присутствие американских подразделений на своей территории, то это в перспективе грозит войной в этом регионе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета», оценивая ситуацию в Афганистане после вывода вооруженных сил США из этой страны.

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«Если западный мир в основном озабочен судьбой тех десятков тысяч «коллаборантов», которые в случае захвата Кабула могут стать жертвами кровавой резни, то наши с вами печали другие. Будут ли амбиции радикалов удовлетворены или они не остановятся на этом, пойдут дальше на север? Сами эмиссары движения неоднократно отрицали наличие у них подобных планов. Судя по заявлениям их лидеров, талибы намерены сосредоточиться исключительно на решении внутренних проблем», – отмечается в статье.

Впрочем, подчеркивает издание, следует иметь в виду множество «но».

«Например, если у американцев получится уговорить какое-то государство Центральной Азии на предмет размещения там военной базы и с этой базы последуют удары по позициям Талибана в Афганистане, то джихадисты почти наверняка обратят внимание на этот регион. Проще говоря, перенесут сюда свои боевые операции со всеми вытекающими последствиями», – предупреждает «РГ».



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