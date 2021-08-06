США спровоцируют талибов на удары по бывшим республикам СССР

06.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Если власти государств Средней Азии согласятся на присутствие американских подразделений на своей территории, то это в перспективе грозит войной в этом регионе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета», оценивая ситуацию в Афганистане после вывода вооруженных сил США из этой страны.

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«Если западный мир в основном озабочен судьбой тех десятков тысяч «коллаборантов», которые в случае захвата Кабула могут стать жертвами кровавой резни, то наши с вами печали другие. Будут ли амбиции радикалов удовлетворены или они не остановятся на этом, пойдут дальше на север? Сами эмиссары движения неоднократно отрицали наличие у них подобных планов. Судя по заявлениям их лидеров, талибы намерены сосредоточиться исключительно на решении внутренних проблем», – отмечается в статье.

Впрочем, подчеркивает издание, следует иметь в виду множество «но».

«Например, если у американцев получится уговорить какое-то государство Центральной Азии на предмет размещения там военной базы и с этой базы последуют удары по позициям Талибана в Афганистане, то джихадисты почти наверняка обратят внимание на этот регион. Проще говоря, перенесут сюда свои боевые операции со всеми вытекающими последствиями», – предупреждает «РГ».