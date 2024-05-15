США срочно послали Блинкена в Киев, испугавшись за сохранность Зеленского – эксперт

Вчерашний визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена должен был пресечь даже мысли о военном перевороте на Украине после провала в Харьковской области.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал политолог Сергей Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За этим визитом стоит очень большое количество факторов, и он выполняет несколько функций. Во-первых, конечно же, надзор. Однако важно понимать, что сам Блинкен, который присутствовал в Киеве, что-либо проконтролировать воочию практически не может. Скорее, это демонстративный визит. И тут важно разделить внутреннюю коммуникацию и внешнюю. То, что было сказано Зеленскому, и что было сказано Зеленскому на публику – это абсолютно разные вещи. На публику мы видим некую попытку напомнить, что абсолютно точно США поддерживает Украину. Но с конкретикой у них не очень. Я уже говорил когда-то давно, что у США задача поддерживать в Украине определённый уровень боеспособности, не больше. Поэтому, вкладывать все свои возможные финансовые ресурсы не будут, и речь не об этом», – подчеркнул он.

«Во-вторых, в контексте провала обороны Харьковской области, которая когда-то самим Зеленским была распиарена, появление Блинкина – это такой интересный способ хоть сколько-нибудь сгладить положение дел в общественном сознании, понятное дело, в регионах, которые не находятся непосредственно вблизи с фронтом. Что же касается внутренней коммуникации, я думаю, что здесь со стороны Блинкена непосредственно получение от Зеленского информации по положению дел на фронте, и вполне возможно – жест военному командованию Украины. Как мы знаем, совсем скоро официально истекает срок президентства Зеленского, и визит Блинкена вполне может быть жестом напоминания о поддержке со стороны США марионеточному персонажу, во избежание мыслей о возможных попытках посягательства на власть. И все эти вещи пересекаются в одном визите, где обычная конкретика со стороны Блинкена в общем то и не нужна», – заключил Мельничук.