США срывают сближение Грузии с Россией и Китаем

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, некогда избранная как альтернатива саакашистам, но затем предавшая своих сторонников и переметнувшаяся в лагерь прозападной оппозиции, теперь, в условиях заточения Михо, превращается в нового неформального вождя и консолидирующую фигуру проамериканских сил.

На минувшей неделе Зурабишвили отметилась резкими заявлениями, сделанными в родной Франции. Причем, не только в адрес России, но и Китая. Ведущий телеканала LCI задал гостье провокационный вопрос: есть ли у нее надежда, что когда-либо состоится судебный процесс над Си Цзиньпином «за геноцид уйгуров» и Владимиром Путиным «за преступление перед человечеством»?

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«По моему внутреннему убеждению, это было бы историческим последствием того, что определенным вещам было отведено свое место. Если вы спросите меня, считаю ли я это реалистичным – нет. Потому, что мы живем в реалистичном мире, где этого не происходит. Мы не в мире чудес Алисы», – сказала Саломе.

Однако она настроена оптимистически относительно конфликта между Россией и Украиной. А именно, РФ якобы должна будет отказаться от занятых территорий и вернуться к своим старым границам, а для ассоциированного с ЕС трио – Грузия, Украина и Молдова, уже открыт путь к реальному расширению Евросоюза.

Если ставшая привычной антироссийская риторика «президентки» не режет слух грузинского обывателя, то озвученная ею во всеуслышание позиция относительно Китая и его лидера взбудоражила ответственных за судьбу страны политиков.

Лидерам грузинского государства и правящей партии вновь пришлось комментировать идущие вразрез с политическим курсом страны безрассудные заявления своего президента.

Один из депутатов грузинского парламента даже провел некую параллель между играющей со своим статусом взбалмошной француженкой и забавляющимся спичками ребенком – как и в случае с последним, за госпожой Зурабишвили необходимо круглосуточно наблюдать взрослым.

Даже администрация самого президента сочла необходимым оправдаться перед китайским послом в Грузии Чжоу Цзянем.

«Все интервью было направлено на отношения Грузии-ЕС, Грузию и Россию. Соответственно, ответ президента касался только президента той страны, которая оккупирует территории Грузии», – отчиталась перед китайским послом глава администрации президента Грузии Натия Сулава в ходе встречи, состоявшейся во дворце Орбелиани.

Что же касается премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, заявления Зурабишвили он оценил как «категорически неприемлемые», «вызывающие тревогу» и не соответствующие «духу дружественного, стратегического партнерства между двумя странами».

Однако отнюдь не весь политический спектр в стране разделяет позицию лидеров правящей силы. Так, оказавшийся с некоторых пор в оппозиционном лагере бывший председатель парламента Давид Усупашвили считает, что в заявлениях Зурабишвили нет ничего из ряда вон выходящего:

«Мне кажется, аналогичного мнения придерживаются многие мировые лидеры. Права уйгуров определенно нарушаются, ответственных за это политических деятелей действительно следует привлечь к ответственности», – заявил он.

И тут вспоминается озвученная сразу после июльского визита в Китай Ираклия Гарибашвили позиция супруги и соратницы Усупашвили, также бывшего министра обороны Тины Хидашели относительно результатов встречи грузинского премьера с китайским лидером.

Последняя намечаемое стратегическое сотрудничество между Тбилиси и Пекином и предлагаемую Китаем инициативу глобальной безопасности оценила как угрозу для Евросоюза и НАТО, равносильную российской.

Нужно заметить, что и ряд других экспертов не предрекают радужной перспективы развитию торгово-экономическим отношениям между двумя странами, хотя на данный момент Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, которым предоставляется возможность в туристических целях въезжать в Грузию и оставаться в стране до 30 дней.

Благодаря развитию отношений с КНР, уже в следующем году правительство Грузии рассчитывает на рост дохода туристической отрасли с нынешних $3 млрд до $4,5 млрд.

И тем не менее, в экспертных кругах бытует мнение, что Запад не допустит, чтобы его главный конкурент, каковым является Китай, использовал территорию Грузии для увеличения поставок товаров в Европу.

Вышесказанное созвучно с теми заявлениями, которые были сделаны новым послом США в Грузии Робин Данниган. Нужно признать, что по форме они не отличались резкостью, однако, за ними нетрудно разглядеть позицию Соединенных Штатов относительно складывающихся между Грузией и Китаем отношений.

В частности, касательно стратегического партнерства между двумя государствами госпожа посол отметила, что это «несколько нежелательная ситуация».

По мнению Данниган в «соглашении Грузия однозначно признает суверенитет Китая, но мы не видим похожего подхода со стороны Китая к Грузии. Кроме того, это страна, которая становится все ближе к России. Россия же оккупировала часть территории Грузии».

Не казалась категоричной посол США и при оценке вопроса строительства глубоководного порта в поселке Анаклия. В сентябре китайская сторона проявила соответствующую заинтересованность – китайские компании могут подключиться к реализации проекта.

Американский посол в интервью «Радио свобода» упомянула возможность участия Китая в сроительстве порта, не преминув добавить:

«Мы просто советовали Грузии,… что, когда дело касается критической инфраструктуры, включая порт, вам необходимо точно знать, с кем вы работаете и каковы их долгосрочные намерения. И страна должна позаботиться, чтобы этот процесс был максимально прозрачным, а когда речь идет о такой критически важной инфраструктуре, как порты, это крайне важно».

Ряд грузинских экспертов и политиков считают, что последние заявления Зурабишвили не случайны и они продиктованы ее желанием угодить западным патронам, которые недовольны тем, как развиваются отношения между Грузией и главным политическим и экономическим конкурентом США.

Из-за стратегического значения данного проекта, категорически не приемлет участия в нем Китая и грузинская прозападная оппозиция. Исходя из этого, эксперты не исключают, что Запад и впредь не откажется от попыток дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы не допустить дальнейшего развития отношений и сближения Грузии с Китаем и Россией.

Отсюда, предположения, что заявления президента Грузии служат подготовке общественного мнения к предстоящим беспорядкам, выглядят вполне реалистичными.

Не стоит сбрасывать со счетов и следующее обстоятельство: до истечения президентского срока остается чуть меньше года и, не исключено, что мадам Зурабишвили своими скандальными заявлениями и деструктивной политической активностью просто готовит почву для своей постпрезидентской карьеры. Следовательно, грузинской общественности еще предстоит наблюдать за несанкционированными вояжами и скандальными заявлениями своего весьма своенравного президента.

Тем временем, как говорится в заявлении администрации правительства Грузии, оно выражает надежду, что заявление президента не повредит позитивной исторической динамике отношений между Грузией и Китаем.