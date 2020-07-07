США ставят крест на «президенте» Косово

07.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Политолог и профессор Приштинского университета Ниджмедин Спахиу уверен, что военного преступника Хашима Тачи, которому специальная прокуратура международного трибунала выдвинула обвинения, Запад не подключит к переговорам с Сербией.

Об это эксперт заявил порталу Kosovo-online, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЕС и США теперь вместе в переговорном процессе, – считает Ниджмедин Спахиу. – Американцы формально являются посредниками, а в основе лежат переговоры с Сербией о цене, которую Белград требует за признание Косово».

На вопрос, какая роль в процессе диалога Белграда и Приштины будет отведена «президенту» Косово Хашиму Тачи после того, как в Гааге было выдвинуто обвинительное заключение против него за причастность к массовым убийствам, пыткам и похищениям людей, Спахиу отметил, что Тачи больше не играет роли переговорщика.

«4 июля, в День независимости Соединенных Штатов, в Приштине американский посол поднял американский флаг вместе со спикером косовского парламента Вьосой Османи, а не с президентом Косово», – напомнил политолог.

Говоря об возможности раздела Косово, Спахиу назвал ее «старой идеей Белграда».

«Она всегда либо на столе, либо под столом, пока Сербия не признает Косово. Эта идея была принята Тачи и бывшим советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, но их больше нет на политической сцене», – отметил Спахиу.

Ожидается, что новый раунд переговоров между Сербией и Косово состоится в ближайшее воскресенье в Брюсселе. Белград на них будет представлять президент Александр Вучич, Приштину – «премьер-министр» Авдула Хоти.