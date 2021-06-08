США ставят на место офис Зеленского за наглую ложь о Байдене

08.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина попала в серьезный дипломатический скандал из-за оплошности офиса президента, который после вчерашних переговоров Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом приписал последнему лишние слова.

Так, пресс-служба главы украинского государства выдала текст, в котором говорится, что Байден всецело поддержал членство Украины в НАТО и предоставление ей Плана действий по членству в Альянсе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

При этом, на запрос американских журналистов в пресс-службе президента США опровергли эти слова. В результате и украинской стороне пришлось корректировать сообщение, что в корне поменяло его смысл.

«Офис Зеленского не был бы таковым, если бы не соврал по поводу телефонного разговора с Байденом. Сначала Зе-команда сообщила «сенсацию» о том, что Байден якобы «целиком поддержал» вступление Украины в НАТО и предоставление той ПДЧ. Когда американцы опровергли это заявление, на сайте президента «подкорректировали» новость. Оказалось, что это заявил Зеленский, а не Байден. Правда, есть небольшая разница в подаче», – пишет в своем блоге политолог Владимир Корнилов.

Так, в украинской трактовке говорилось:

«Президент США акцентировал на полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня».

Однако, уже после заявлений из США, что президент Байден такого не говорил, сообщение стало выглядеть так:

«Джо Байден заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе».

Наблюдатели отмечают, что подобная оплошность может дорого обойтись Украине.

«Информированные источники в Вашингтоне предполагают, что позиция ОПУ относительно телефонного разговора Байдена и Зеленского может вызвать приглашение в Вашингтон в июле пятого президента вместо шестого», – пишет симпатизирующий экс-президенту Украины Петру Порошенко политолог Евгений Магда.

В Украинском институте политике, который курируют ряд украинских политологов, отметили, что в целом звонок Байдена Зеленскому был сделан для того, чтобы успокоить американских «ястребов» накануне встречи президентов США и России. Кроме того, фактор Украины также будет использован Байденом при разговоре с Путиным.

«Байден безусловно не против использовать «фактор Украины» в переговорах с В. Путиным. Именно этим, а также попыткой успокоить «ястребов» внутри США и ЕС и обусловлен сегодняшний звонок В. Зеленскому. Приглашение В. Зеленскому на июль («после Путина») тоже служит этим целям, также как и традиционные заверение и территориальной целостности и суверенитете. Конструктивно обсудить СП-2, вступление в НАТО не удалось, также как и получить подтверждение участия Д. Байдена в мероприятиях посвященной дню Независимости Украины и учредительном заседании «Крымской платформы»…

По «СП-2» тоже разговор не сложился – Байден фактически отказался его вести (декларируя только «поддержку интересов Украины» и то, то он «против». Приглашение посетить США вымученное – результат будет тот же: Байден будет или продавливать через Зеленского договоренности с Путиным, или шантажировать Путина Украиной. В целом – вообще ни о чём не договорились», – приходят к выводу эксперты.

Российский либеральный политолог Станислав Белковский так поясняет, зачем офис Зеленского пошел на вранье: «Украина не получит план действий по членству в НАТО, как минимум, до исполнения «Минских соглашений», которые исполнены быть не могут. Альтернативы им тоже никто не предлагает. Так что президенту Владимиру Зеленскому остаётся отчаянно блефовать. Но многие верят этому блефу, так что избраться на второй срок эта ситуация не помешает».

Так или иначе, но российский сенатор Пушков считает, что Украина в любом случае останется антироссийским инструментом США в обозримой перспективе.

«США намерены использовать Украину в качестве средства давления на Россию. Подход Байдена подтверждает также, что Украина останется камнем преткновения между США и Россией. Однако, проводя курс на «евроатлантическую интеграцию Украины», администрация США рискует перейти одну из «красных линий», о которых недавно предупреждал Владимир Путин.

Киев, как всегда, переврал слова президента США насчет вступления Украины в НАТО. Байден не обещал предоставить ей План действий по вступлению в альянс. Это важно, но это – «величина переменная»: она не отменяет общего курса США на «подтягивание» Украины к НАТО», – считает Пушков.

В истории с оплошностью Офиса президента интересно даже не то, что слова американского лидера подменили словами Зеленского, а то, с какой спешкой был откорректирован текст, отмечает одесский журналист Юрий Ткачев. По его мнению, в целом американская политика в отношении Украины говорит о том, что на Западе эту страну рассматривают исключительно как оккупированную территорию, но ни в коем случае не как союзника, даже и потенциального.

«Смешно даже не то, что у Зеленского приписали Байдену слова, которых он не говорил. Смешно то, как жёстко на это отреагировали в Вашингтоне, заставив Украину править соответствующие публикации. Это, так сказать, в копилочку: можем ещё вспомнить, как США недавно опровергли слова какой-то чиновницы средней руки о том, что будут рады видеть Украину в НАТО. То есть Украину не просто не хотят видеть в НАТО, но и сама мысль о том, что Украина может получить реальные шансы туда попасть, является скандалом и зашкваром», – пишет Ткачев.