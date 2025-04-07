США ставят ряд украинских производителей на грань банкротства

Вадим Москаленко.  
07.04.2025 15:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина, Экономика


Из-за введённых США пошлин могут обанкротиться некоторые украинские производства, но политики даже не пытаются решить проблему.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за введённых США пошлин могут обанкротиться некоторые украинские производства, но политики даже не пытаются...

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«Я не понимаю, почему наше правительство засунуло язык кое-куда. Потому что какие основания введения тарифов для Украины? С точки зрения торговли, это у нас дефицит торговли США, потому что мы поставляем на 1 миллиард, а получаем обратно приблизительно на 3.

Какие 10%? Откуда, почему? С какой радости, мы ведь больше принимаем американских товаров, нежели экспортируем в США? Это у нас есть основания ввести 10%, а не у США», – возмущается политолог.

По его словам, США опасаются, что Украина может быть использована как офшор для торговли другими странами.

«Но давайте введем планку, что наш экспорт из Украины в США не может превышать импорт из США на Украину. Давайте сбалансируем эту торговлю.

Давайте в конце концов поговорим о зоне свободной торговли. Потому что эти 10% для США это песчинка в море песка, этот миллиард украинского импорта. Но для некоторых украинских производств это будет критично для их функционирования и существования.

Правительству надо говорить об этом. Но, к сожалению, среди тех 50 стран, которые уже обратились к США в отношении тарифного урегулирования с предложениями, пока что украинского предложения нет. То ли есть расчет на то, что мы урегулируем этот вопрос во время диалога, то ли нам просто все равно, по фигу на этот миллиард, на этих производителей, которые экспортируют в США», – добавил Бортник.

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