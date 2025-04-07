США ставят ряд украинских производителей на грань банкротства

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Из-за введённых США пошлин могут обанкротиться некоторые украинские производства, но политики даже не пытаются решить проблему.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не понимаю, почему наше правительство засунуло язык кое-куда. Потому что какие основания введения тарифов для Украины? С точки зрения торговли, это у нас дефицит торговли США, потому что мы поставляем на 1 миллиард, а получаем обратно приблизительно на 3. Какие 10%? Откуда, почему? С какой радости, мы ведь больше принимаем американских товаров, нежели экспортируем в США? Это у нас есть основания ввести 10%, а не у США», – возмущается политолог.

По его словам, США опасаются, что Украина может быть использована как офшор для торговли другими странами.