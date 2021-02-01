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01.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Беспорядки, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал
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США столкнулись с необходимостью кратно увеличить расходы на майдан в РФ


Кураторы нынешней протестной активности в России планируют сделать еженедельными акции, подобные тем, что прошли вчера и 23 января.

Об этом в эфире интернет-канала «Национальный курс» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, первые два раза стали пробными, чтобы Запад понял, каков у них потенциал и сколько средств необходимо добавить на их проведение.

«Американцы поставили задачу еженедельного выхода, и у них для этого есть какая-то часть сил. Понятно, что многих пересажают, глубина их резерва не очень понятна, но логика следующая – что они планируют на базе одной-двух-трех акций оценить свои силы и резко добавить финансирование, личный состав для того, чтобы их запустить в постоянном режиме», – заявил Федоров.

Депутат также отметил, что в отличие от предыдущих лет, определенные выводы сделали и российские полицейские, которые сейчас действуют иначе.

«Изменилась тактика. Если вы заметили, то раньше установка была как бы обеспечивать действующий порядок на улицах, а сейчас возникла ситуация, когда начали впервые перекрывать целые улицы заблаговременно, целые районы, метро закрывать. В Москве, например, закрыли, по-моему, семь станций метро. Ну, раньше такого и рядом не было.

С чем это связано? Начали признавать врага. Потому что раньше позиция была такая – это не враг, а отдельные непослушные граждане и надо нам обеспечивать, просто обеспечивать дорогу, чтобы машины ездили. Полиция такая следит за порядком и так далее. Впервые тактика признала, что это серная сила, что это сила враждебная и начала запускать более высокие механизмы государственного контроля.

Это было неожиданно для американцев, потому что в результате они (протестующие, – авт.) не могли сконцентрироваться в больших количествах в одном месте, создать один большой отряд», – пояснил депутат.

Напомним, накануне в ряде регионов России состоялись акции в поддержку задержанного блогера-либерала Алексея Навального. Наиболее массовые из них прошли традиционно в Москве и Санкт-Петербурге, при этом, например, в Крыму, Севастополе и Чечне в поддержку либерала никто не вышел.

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