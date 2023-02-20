США стянули войска к границам России и Украины – спикер американского генштаба

Анатолий Лапин.  
20.02.2023 09:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, США, Украина


США стянули большое количество своих войск в страны, граничащие с Россией и Украиной, чтобы показать, что нападение на НАТО будет означать нападение на всех членов Альянса сразу.

Об этом в эфире ТСН заявил спикер Объединенного комитета начальников штабов США Дейв Батлер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США стянули большое количество своих войск в страны, граничащие с Россией и Украиной, чтобы...

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«Говоря о нападении на Польшу или другую страну, граничащую с Украиной. Да, мы очень тщательно к этому относимся. На все эти страны распространяется 5-я статья НАТО, нападение на любую из них – это нападение на весь Альянс, и Альянс будет защищаться объединенными силами», – сказал чиновник.

По его словам, у НАТО и США есть соответствующий план.

«Мы будем защищаться как альянс НАТО, и вы видели, я буду говорить только за США, – сколько сил мы стянули к странам, которые граничат с Украиной, сколько техники и других оборонных возможностей мы разместили вдоль границы с Украиной. Просто для того, чтобы Россия четко понимала, что нападение на любую страну НАТО – это нападение сразу на всех», – заявил Батлер.

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