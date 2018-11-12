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12.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Колониальная демократия, Украина, Энергетика
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США сулят Украине роль “второго Техаса”. Главное – не отказываться от угля из Пенсильвании

В Соединенных Штатах считают Украину государством с “большим потенциалом в сфере энергетики” и сулят ей роль “второго Техаса”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня в Киеве заявил министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри.

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“Украина может стать Техасом для Европы”, – заявил министр.

“Поэтому мы очень сильно против “Северного потока-2″. Россия использует энергию как оружие, и это неприемлемо. Разнообразие поставок очень важно, и я не говорю только об американской энергии”, – отметил Перри, вспомнив, в частности, о Трансанатолийском газопроводе, который должен обеспечить транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны.

Напомним, на днях в Киеве разгорелся скандал, после того, как посольство США высказалось против приоритетного финансирования Украиной собственной добычи угля, так как это способно поставить под угрозу закупку дорого угля из Пенсильвании.

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