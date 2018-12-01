США суют нос в Черное море

01.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Владимир Путин сообщил, что на саммите «Большой двадцатки» кратко обсудил с Дональдом Трампом украинскую провокацию возле Керченского пролива – под ее предлогом американцы отменили переговоры президентов, которые сами же изначально инициировали.

Путин напомнил, что встреча была запланирована еще во Франции на мероприятиях по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны, однако затем оказалась перенесена, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«К сожалению, столкнулись с этой провокацией в Черном море. Судя по всему, по этим соображениям американская сторона посчитала эту встречу не проводить.

Тем не менее, мы, что называется «на ногах» – там все друг с другом общаются – мы тоже пообщались с президентом Трампом. Так в двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море.

У него своя позиция по этим вопросам и проблемам. У меня своя.

Во всяком случае, мы остались при своем мнении. Я его проинформировал о нашем видении этого инцидента.

Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу. Полагаю, что она давно назрела. Связано это с вопросами стратегической стабильности», – сказал Путин, пояснив, что необходимо обсуждать будущее договоров по вооружениям.