США теряют Ближний Восток – бывший глава израильской спецслужбы

Анатолий Лапин.  
22.05.2023 10:38
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Дзен, Политика, Россия, США


Возвращение Сирии в Лигу арабских государств означает утрату позиций США на Ближнем Востоке и переформатирование региона, который впервые становится самостоятельным игроком, избавившимся от американской гегемонии.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Возвращение Сирии в Лигу арабских государств означает утрату позиций США на Ближнем Востоке и...

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«Ближний Восток сегодня находится совершенно в другой стадии, в которой он никогда не был, если посмотреть историю Ближнего Востока. Даже совсем недавно всеми конфликтами, которые были, и решением конфликтов всегда было участие и вмешательство других государств. В первую очередь, Соединенных Штатов…

Сегодня в первый раз Ближний Восток находится на стадии, когда страны Ближнего Востока сами улаживают свои конфликты. Нет Соединенных Штатов», – сказал эксперт.

«Это совершенно новый Ближний Восток, о котором у нас, наши горе-специалисты, понятия не имели и не представляли, что такое может быть. Мы всегда надеялись на конфликт и как его использовать в своих целях. Американцы всегда надеялись на конфликт – кого поддерживать против кого, и как это использовать в своих целях. Кончилось, финита ля комедия, все.

И этот процесс проявляется во всем – внутри арабского, межарабского, турецкий, иранский мир, внутримусульманский, внешнемусульманский. К этому идет, и это будет совершенно новый Ближний Восток», – заявил Кедми.

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