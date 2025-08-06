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Процесс отказа от американской валюты в расчетах между Россией и латиноамериканскими странами продвигается, чему способствует политика Вашингтона.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

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В интервью «Известиям» ему напомнили прежние слова о том, что Россия ведет переговоры о дедолларизации торговых отношении с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, и поинтерсовалиь, как обстяот дела с другими странами.

«Не думаю, что было бы правильно называть цифры — знаем, насколько болезненно воспринимает проблемы доллара нынешняя администрация США, и абсолютно не хотелось бы подставлять наших партнеров», – сказал представитель МИД РФ.

По его словам, в торгово-экономических связях главное — это взаимная выгода и эффективно действующие финансовые и логистические механизмы.