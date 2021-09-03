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03.09.2021 08:37 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
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«США толкают Украину на войну» – МИД РФ

Новости УкраиныНакачивание Украины оружием или спонсирование милитаризации страны это фактически поддержка дальнейшей эскалации на Донбассе...

Накачивание Украины оружием или спонсирование милитаризации страны это фактически поддержка дальнейшей эскалации на Донбассе и разрушения украинской государственности.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иногда спрашивают: а что плохого, если оказывается помощь, тем более, в размере крупной суммы на военные нужды, осуществляются соответствующие поставки? Мы всё время говорим о том, что Украина находится в фазе активного вооруженного внутреннего конфликта. Это непреодолимая проблема и уже не для первого президента», – сказала Захарова.

«Давайте скажу попроще. Ничего плохого нет в том, чтобы предлагать гостям добавить сахар в чай. Если вы ставите перед ними целую сахарницу, это говорит о вашей щедрости, что вы заботитесь о них, что вам не жалко ничего для них, что самое лучшее вы готовы отдать. Есть только один момент: если тот человек, которому вы предлагаете, не болен сахарным диабетом. А вы ему предлагаете сахара всё больше и больше. И убеждаете его, что добавляя в свой чай этот сахар, он поступает правильно. Возможно, таким сравнением получится показать всю пагубность заигрывания с Киевом – не с народом, а с киевским режимом, с политикой в этой стране», – заявила представитель МИД РФ.

«Повторю политологическими выражениями. Действительно, мы обеспокоены действиями США и других стран-членов НАТО, направленными на поддержку агрессивных милитаристских настроений в Киеве, что непосредственно и самым негативным образом сказывается на ходе урегулирования конфликта, ведёт к эскалации боевых действий», – добавила Захарова.

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