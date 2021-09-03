«США толкают Украину на войну» – МИД РФ

Накачивание Украины оружием или спонсирование милитаризации страны это фактически поддержка дальнейшей эскалации на Донбассе и разрушения украинской государственности.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иногда спрашивают: а что плохого, если оказывается помощь, тем более, в размере крупной суммы на военные нужды, осуществляются соответствующие поставки? Мы всё время говорим о том, что Украина находится в фазе активного вооруженного внутреннего конфликта. Это непреодолимая проблема и уже не для первого президента», – сказала Захарова.

«Давайте скажу попроще. Ничего плохого нет в том, чтобы предлагать гостям добавить сахар в чай. Если вы ставите перед ними целую сахарницу, это говорит о вашей щедрости, что вы заботитесь о них, что вам не жалко ничего для них, что самое лучшее вы готовы отдать. Есть только один момент: если тот человек, которому вы предлагаете, не болен сахарным диабетом. А вы ему предлагаете сахара всё больше и больше. И убеждаете его, что добавляя в свой чай этот сахар, он поступает правильно. Возможно, таким сравнением получится показать всю пагубность заигрывания с Киевом – не с народом, а с киевским режимом, с политикой в этой стране», – заявила представитель МИД РФ.