США тормозят украинское наступление – Карасев

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От украинского наступления зависит будущее президента США Джо Байдена, поэтому пока Штаты не будут уверены в готовности ВСУ, его не случится.

Об этом в эфире видеоблога Apasov заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, для нынешнего руководства США сейчас обстановка складывается не лучшим образом, поэтому проигрыш на Украине может похоронить карьеру Байдена.

«Для Америки это очень, скажем так, болезненный вопрос о 100% гарантиях военного успеха Украины в этом наступлении. Америка не хочет рисковать, Байден не хочет рисковать. Уже в Америке, фактически с попыток ареста Трампа, началась предвыборная президентская гонка. В последнее время администрация Байдена потерпела ряд серьезных провалов, я бы сказал, геополитические пощечины. Почти вытесняют их из Ближнего Востока, союз двух крупнейших ядерных держав – Российской Федерации и Китая, поездка Макрона в Китай, Южная Америка, которая выходит из повиновения, потому что этот союз недавно избранного президента Бразилии, который завтра будет в Китае, президента Мексики, Аргентины, Колумбии – они выступают с миротворческих позиций, как и Китай, Индия. Все эти страны глобального юга, что африканские, что латиноамериканские, что восточноазиатские, не хотят дальнейшей эскалации, боятся перерастания войны в Третью мировую с применением ядерного компонента, потому что у них хорошие экономические показатели», – сказал политолог.

«Вот, американцы не хотят еще один неудачный подход. Они, если хотят наступления, то оно должно быть 100% подготовлено, а к стопроцентной подготовленности они не готовы… Не готовы к тому, чтобы подготовить Украину к стопроцентному результативному, эффективному военному наступлению. Потому что это будет провал и тогда тема Украины по полной программе, в случае неудачного наступления, они огребут от республиканцев по полной программе, на что деньги пошли. И тогда, конечно, у Байдена теряются шансы. Поэтому сейчас нужно притормозить, остановить, взять какую-то паузу», – заявил Карасев.