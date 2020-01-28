США требуют не поднимать шума из-за репрессий против Сербской Церкви в Черногории

28.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Посольства США в Сербии и Черногории внимательно наблюдают за конфликтной ситуацией, которая развивается после того, как черногорский парламент вопреки протестам верующих и оппозиции утвердил закон, позволяющий конфискацию святынь Сербской Православной Церкви в пользу подконтрольных прозападному режиму «автокефальных раскольников».

«Никому не следует раздувать страсти, ненависть или даже публиковать видео, которые, как мне кажется, предназначены для того, чтобы кого-то унижать», – сказал посол США в Сербии Энтони Гордфри накануне в эфире телеканала Pink.

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Гордфри уверяет, что опасения сербов по поводу захвата святынь раскольниками напрасны (украинский опыт позволяет утверждать обратное).

Посол также заявил, что США удовлетворены позицией руководства Сербии, воздерживающегося от шагов, которые Черногория может трактовать как вмешательство в суверенные дела (впрочем, это отнюдь не мешает политикам в Подгорице утверждать, что за протестами, как и за всей Сербской Церковью, стоит официальный Белград, покушающийся на черногорскую «самостийность»).

Присутствующая в студии сербский премьер-министр Ана Брнабич дала понять, что озвучивающий миролюбивые посылы американец лжёт – протесты в Черногории начались именно из-за угрозы захвата православных святынь.

«Проблема здесь заключается в конфискации имущества и в том, что кто-то намеревается конфисковать вашу собственность, которая была у вас десятилетиями», – сказала премьер-министр.

Она признала, что ситуация является непростой для официального Белграда.

«С должным уважением к суверенному государству, такому как Черногория, с которым у нас должны быть братские отношения, с другой стороны, мы должны заботиться о сербском народе в этом государстве», – сказала Брнабич.

В Черногории уже месяц проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.