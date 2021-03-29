 США требуют от Черногории признать сфабрикованный американскими политехнологами «геноцид в Сребренице»

29.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Посольство США в Черногории призвало правительство этой страны официально признать события в боснийской Сребренице 1995 года «геноцидом».

К этому шагу американцев подтолкнуло то, что многие черногорцы ставят под сомнение навязываемую США версию событий в БиГ.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», посольство США в Черногории заявило, что обеспокоено публичными комментариями черногорских деятелей, которые ставят под сомнение то, что произошло в Сребренице в 1995 году. Американцы призвали правительство Черногории осудить то, что произошло в Сребренице, и назвать это геноцидом.

«Мы ищем ясности и надеемся, что правительство Черногории однозначно осудит бойню и назовет ее тем, чем она была – геноцидом», – было написано в твиттере посольства США в Черногории.

В свою очередь ​Министр юстиции, прав человека и меньшинств Владимир Лепосавич довольно уклончиво ответил на претензии американских дипломатов. В частности он заявил, что готов был признать, что в Сребренице было совершен геноцид, но аналогичное решение уже вынес международный Трибуна в Гааге, «потерявший свою легитимность».

По словам Лепосавича Международного суда по военным преступлениям в бывшей Югославии о предполагаемом геноциде в Сребренице было основано на позиции Гаагского трибунала, который, был скомпрометирован, поскольку он скрыл доказательства преступлений против сербов в Косово и Метохии.

При этом он отметил, что он не оспаривает чувства и убеждения бошняков-мусульман, которые никогда не перестанут воспринимать те события, как трагедию своего народа.

Боснийский шахтерский городок Сребреница последние десятилетия стал предметом политических спекуляций. Во время войны 90-х он и соседняя Жепа были превращены в исламистские анклавы, из которых банды под командованием оправданного Гаагой кровавого военного преступника Насера Орича нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, поголовно вырезая их население и сжигая дома и церкви.

Стоящие на границе анклавов миротворцы ООН никак не препятствовали этому. После очередной подобной провокации в 1995 году командование Войска Республики Сербской приняло решение ликвидировать бандитские анклавы у себя в тылу.

Бошнякские боевики Насера Орича позируют на фоне этнические вычищенного ими на Рождество 1993 года себского села Кравица.

Войскам боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича удалось занять Сребреницу и Жепу, откуда было целенаправленно эвакуированы все женщины и дети. После чего сербы расстреляли более сотни взятых в плен исламистских боевиков, причем приказа командования по их уничтожению не было, однако командиры и солдаты, у многих из которых бошнякскими сепаратистами были вырезаны родственники, проявили самоуправство в этом вопросе.

На основании произошедшего западными потитехнологами был создан мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов.

После этого удара инициатива перешла к бошнякской и хорватской сторонам, которым в результате совместного блицкрига удалось зачистить большую часть непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии, ликвидировать союзную сербам мусульмано-югославскую Республику Западная Босния и занять районы, ранее контролируемые боснийскими сербами, где прошли зачистки местного сербского населения.

Далее США усадили стороны конфликта за стол переговоров, принудив подписать Дейтонские соглашение, превратившие БиГ, по сути, в протекторат Запада. Мифический «геноцид» также позволил Западу расправиться с руководством боснийских сербов, в частности к пожизненному заключению Гаагским трибуналом были приговорены генерал Ратко Младич и президент Республики Сербской Радован Караджич.

Согласно лживой и не подтвержденной фактами идее «геноцида в Сребренице», формирования ВРС уничтожили в городке восемь тысяч «мужчин и юношей». При этом в число «жертв» занесли не только расстрелянных пленных, но и останки всех погибших на этой территории в течении нескольких лет кровопролитного конфликта, включая и сербов, а также вполне себе живых людей, которые впоследствии «оживали» во время выборов и при эмиграции за рубеж.

Созданный же на месте «геноцида» мемориальный комплекс Поточари регулярно делает политические заявления, обостряя и без того сложные межэтнические отношения.