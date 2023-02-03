США требуют от Украины отказаться от своей территории – предавший РФ экс-советник Путина

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США требуют от Украины смириться с потерей 20% своей территории и заключить с Россией мирный договор.

Об этом в интервью признанной иноагентом беглой российской либералке Юлии Латыниной заявил эмигрировавший в США экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Илларионова, для этого в Москву и Киев прилетал глава ЦРУ Уильям Бернс, который представил план США.

«Вместо того, чтобы не дать Украине проиграть, коллективный Запад решил не дать ей выиграть». К сожалению, этот тезис не подтверждается ни реальными действиями, ни реальной подготовкой со стороны, по крайней мере, нынешней администрации США в лице президента Байдена и господ Бернса и Салливана. Их позиция заключается в формуле, которая была слита сотрудниками Белого дома и опубликована в журнале Time 1 декабря прошлого года. Формула называется «Не дать Путину проиграть, не дать Зеленскому выиграть слишком много или слишком сильно», – сказал Илларионов.

«К сожалению, эта формула неоднократно передавалась собеседниками, которые имеют контакты в нынешней администрации задолго до того, как появилась эта публикация. После того, как эта публикация появилась и стало ясно, что это просто намеренный слив информации из Белого дома, все, что происходит в течение двух с лишним месяцев, только подтверждает эту формулу. А последние события в этом ряду – визит директора ЦРУ господина Бернса в Киев и Москву с предложением к Зеленскому и Путину, которое сводится к тому, что Украина должна отдать 20% своей территории, оккупированной сейчас российскими войсками, в обмен на так называемый мир», – заявил Илларионов.