США требуют расследовать празднование Дня Республики Сербской
Вашингтон призвал власти Сараево расследовать сообщения о том, что в День Республике Сербской якобы чествовали военных преступников, а также преследовали несербских репатриантов.
Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы призываем компетентные органы безотлагательно расследовать эти инциденты и призвать виновных к ответственности», – говорится в заявлении представителя Госдепартамента.
Американец также заявил, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены «сообщениями о ненавистнических высказываниях, прославлении военных преступников и провокационных инцидентах, направленных против репатриантов в Республике Сербской в минувшие выходные».
9 января Республика Сербская отметила День Республики и свое 30-летие.
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