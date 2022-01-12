США требуют расследовать празднование Дня Республики Сербской

12.01.2022  17:59 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Босния, Политика, США


Вашингтон призвал власти Сараево расследовать сообщения о том, что в День Республике Сербской якобы чествовали военных преступников, а также преследовали несербских репатриантов.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Мы призываем компетентные органы безотлагательно расследовать эти инциденты и призвать виновных к ответственности», – говорится в заявлении представителя Госдепартамента.

Американец также заявил, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены «сообщениями о ненавистнических высказываниях, прославлении военных преступников и провокационных инцидентах, направленных против репатриантов в Республике Сербской в ​​минувшие выходные».

9 января Республика Сербская отметила День Республики и свое 30-летие.

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