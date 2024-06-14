США трясут деньги с европейских полезных идиотов на войну и обогащение своего ВПК – румынский публицист

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Главная цель США на саммите «Большой семёрки», проходящем на курорте Борго-Эгнация на юге Италии, – под лозунгом борьбы с «российской пропагандой» найти новые методы грабежа позолоченных европейских колесниц на больших дорогах на фоне украинской войны.

Об этом пишет румынский публицист Адриан Ончу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, пока деньги текут в правильном для Вашингтона направлении, не имеет значение, что происходит с его марионетками в Европе, Канаде или Японии.

«Действительно, мы наблюдаем небольшие личные трагедии (Макрон, Шольц, Сунак, даже Трюдо), но в целом все остается неизменным. Возможные перехваты эстафеты на вершине власти в Германии, Франции или Британии сохранят курс в поддержку войны, Зеленского и вооружения ВСУ. Главный бенефициар остается прежним: США», – пишет автор.

Джо Байден, как неформальный лидер G7, по словам Адриана Ончу, является своего рода зомби, которого американское глубинное государство держит на поводке до тех пор, пока ему не будет найдена замена перед ноябрьскими выборами.

«Как обычно, Байден приезжает на саммит G7, чтобы получить деньги от своих подчиненных попугаев – особенно европейских. На кону будут 50 миллиардов долларов, которые G7 намерена предоставить в качестве кредита режиму Зеленского, под гарантии доходов от российских активов на Западе. Возмещение, очевидно, ляжет на Европейский Союз, а поставки оружия будут осуществляться через Пентагон. Хорошая сделка, не так ли?», – указывает Ончу.

Публицист приводит слова высокопоставленного европейского дипломата, который (разумеется, на условиях анонимности) сказал в интервью Politico:

«Вашингтон предлагает следующее: мы [США] берем кредит, Европа берет на себя все риски, вы [Европа] платите проценты, а мы [США] используем эти деньги для американо-украинского фонда. Мы, европейцы, можем быть глупыми, но не настолько».

«Да, мы даже глупее, чем позволяют правила. Мы продолжаем «бороться с русскими» под импульсом американского шантажа, в то время как умные ребята из американского ВПК наполняют свои счета и делятся деньгами с глобалистами в окружении Джо Байдена. Конечно, возможное появление некоторых полезных идиотов (читай, предателей национальных интересов) – таких как Макрон, Шольц или Сунак, будет результатом российской пропаганды, а не безответственной провоенной политики, усердно продвигаемой корпоративными СМИ», – заключает Адриан Ончу в своём материале.