США участвуют в войне на Украине и страшно боятся – экс-представитель НАТО

Новости Украины

США уже давно напрямую участвуют в конфликте на Украине, вкладывая огромные деньги и поставляя туда свои одни из самых новейших вооружений.

Об этом в эфире YouTube-канала «Знай 24» заявил капитан первого ранга США в отставке, бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Как говорят, я наполовину еврей. Ты не можешь быть наполовину, ты или еврей, или не еврей, я наполовину христианин, или я наполовину обрезанный, или я наполовину женщина. Ты или это, или то. Ты не можешь быть немножко, как у вас говорят «на полшишечки», такие есть выражения. Мы, конечно же, участвуем в этой войне. Мы платим, во-первых, огромные деньги за это. И мы даем наше одно из самых смертоносных оружий. То, конечно же, мы в ней участвуем. Но мы не совсем в ней участвуем. Мы участвуем и боимся. Вы знаете, это, как «он стеснялся, но воровал», «она говорила: нет, ни за что, но раздевалась». И вот это вот все время, а вдруг он ядерное оружие применит. Так он что теперь нас ядерным оружием без конца будет шантажировать и делать, что хочет?» – недоумевал Табах.

Он призвал США к более решительным действиям.

«Некоторые считают, что это надо постепенно делать. Я, конечно же, человек военный, я считаю, что этот лейкопластырь надо содрать быстро, иначе – потихонечку и смотреть – то это будет больно и долго. Я считаю, что если бы ударили и расквасили ему нос сразу, и весь мир бы показал, что мы серьезно к этому относимся, что мы не просто в Европе сейчас передвигаем войска, а мы все даем Украине, то, может быть, он бы сдрейфил», – трепался экс-представитель НАТО.