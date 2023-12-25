США удалось сорвать работу крупнейшего российского завода сжиженного газа

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США удалось сорвать плановую работу крупнейшего российского проекта по производству сжиженного газа «Арктик-2». В нём 60% принадлежало российской «Новатэк», а остальные 40% доли – французской, двум китайским и японской компаниям (по 10%). Эти фирмы и объявили о заморозке участия из-за санкций – «форс-мажора».

Как поясняет газета «Коммерсант», сейчас китайцы и японцы обратились к Госдепу для освобождения проекта из-под санкций. Но процесс, по оценке газеты, «займет долгое время». Кроме того, намеченный запуск «Арктик-2» откладывается из-за замедления строительства серии танкеров на российской верфи – по причине задержки поставок оборудования также из-за санкций.

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Еще в конце 2023 года помощник госсекретаря США по энергетическим вопросам Джеффри Пайетт заявлял, что цель американцев – не допустить работы российского завода по производству сжиженного природного газа. Первая линия «Арктик-2» была запущена в 2023 году, вторая – должна была заработать в 2024 году, а третья – в 2026 году.

«Наша цель — убить этот проект. И мы делаем это, вводя санкции, работая с нашими партнерами по G7», – сказал Пайетт.

«У США есть экономический мотив препятствовать российским СПГ-проектам, которые весьма успешно конкурируют с американским газом в Европе. До 2023 года в США считали, что обезопасили себя от новых российских СПГ проектов запретом на передачу нашим компаниям оборудования для крупнотоннажных предприятий по сжижению газа. Но строительство «Арктик СПГ 2» продолжалось», – напоминает «Российская газета».