США угодили в нефтяную ловушку, заготовленную Вашингтоном для России – эксперт

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США исчерпали попытки повлиять на мировые цены на нефть. При этом Россия, кроме того, что не ослабила добычу, может теперь манипулировать объемами черного золота на рынке и все больше самостоятельно торговать и направлять потоки нефти за счет увеличения собственного танкерного флота.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Геоэнергетика Инфо» заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас у всей этой публики варианты исчерпались… свои компании увеличивать добычу, чтобы снизить цену, не хотят. ОПЕК не хочет. Попытка за счет резерва снизить цену – не удалась», – сказал Марцинкевич.

Осознав тщетность своих попыток снизить цену на нефть, западные страны перестали говорить про антироссийские санкции, которые только усугубляют положение на рынке.

«Поэтому сейчас группа G-7 делает вид, что не замечает того, что «Юралз» стоит выше, чем все эти потолки. Можно попробовать вкрутить еще какие-то санкции, но тогда Россия может забрать нефть с рынка. Тогда не то что 100 долларов за баррель, и 150, и 200 будут видны невооруженным глазом. Уже нет громких криков: вторичные санкции, третичные. Сидим тихо, говорим какие-то глупости о том, что мы все равно своего добились, Россия вынуждена тратить деньги на создание своего танкерного флота. Звучит хорошо, но это инвестиции, а не траты», – отметил Марцинкевич.