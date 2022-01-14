США угрожают России «развертыванием на восточном фланге союзников»

14.01.2022  10:53 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

США грозят РФ «решительным ответом» в случае размещения ее войск в Латинской Америке или наступления на Украину.

Об этом на брифинге в Белом доме заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США грозят РФ «решительным ответом» в случае размещения ее войск в Латинской Америке или...

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При этом, по словам Салливана, эта тема не поднималась во время встречи дипломатических представителей США и России.

«Этот вопрос не поднимался в ходе дискуссий в рамках Диалога по стратегической стабильности. Если бы Россия двигалась в этом направлении, мы бы решительно с этим разобрались», – заявил Салливан.

Советник президента США также подчеркнул, что Штаты готовы ввести усиленные санкции против России в случае вторжения на Украину, а также применить «другие рычаги».

«Санкции-это только одна часть того, как мы и наши союзники говорим о том, как мы будем реагировать на потенциальное российское вторжение в Украину. У нас есть и другие инструменты, которые мы можем использовать. Эти инструменты также затрагивают интересы и возможности Российской Федерации в области безопасности. И наша цель в конце концов здесь состоит не в том, чтобы попасть в эскалационную спираль», – сказал асмериканский чиновник.

«Если это сработает, отлично. Если это не сработает, мы готовы… Мы ясно дали понять, как непосредственно русским, так и публично о некоторых других вариантах. И они включают изменения в силах и возможностях, которые Соединенные Штаты и НАТО развернут на восточном фланге союзников, чтобы укрепить и укрепить надежность обороны союзников на территории союзников», – заявил Салливан.

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