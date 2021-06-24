США уходят из Афганистана, но тут же появляется Эрдоган

24.06.2021, Москва, Айнур Курманов

Ситуация в Афганистане меняется стремительно, так как Талибан вышел к границам Таджикистана, официальное правительство терпит очевидное поражение, а вместо янки в стране хотят обосноваться турки, вынашивающие планы реставрации Османской империи и готовые не допустить усиления влияния Китая и Ирана.

Турция стремится заменить своим контингентом выводимые войска США в Афганистане, взяв под контроль международный аэропорт в Кабуле, преследуя чисто свои геополитические интересы в регионе. При этом инициативу проявил именно турецкий министр обороны, предложивший своему американскому коллеге такой вариант на заседании глав военных ведомств стран НАТО, на котором обсуждался план вывода оккупационных сил их этой страны.

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То, что это делается в интересах Вашингтона, никем не скрывается и еще раз было подтверждено уже во время телефонного звонка между министрами обороны США и Турции 20 июня. Пентагон буквально ухватился за эту соломинку, желая этим смягчить последствия вывода собственных войск, что может привести к быстрому военному краху афганского марионеточного правительства.

Поэтому не зря в официальном сообщении говорится о том, что глава американского военного ведомства Ллойд Остин подтвердил важность давних отношений между США и Турцией в области обороны» и поблагодарил турецкого коллегу Хулуси Акара за «продолжающееся общение и сотрудничество по вопросам мира и безопасности».

До этого, 14 июня, во время саммита НАТО в Брюсселе Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган также пришли к соглашению, что турецкая сторона обязуется взять на себя главную роль в организации системы безопасности аэропорта Кабула. И это решение было также публично оглашено помощником американского президента Джейком Салливаном.

В итоге была даже разработана штабом НАТО специальная миссия «Решительная поддержка», в которой пока задействовано только 500 турецких военных. Но это только начало, и Анкара планирует под этим соусом увеличить контингент и установить тесные и доверительные связи с рядом группировок и даже, возможно, договориться с Талибаном.

Правда, иерархи исламского движения поспешили еще 11 июня выступить с протестом по поводу данных планов Анкары, заявив, что, «будучи членом НАТО, Турция должна вывести свои войска из Афганистана на основании соглашения, которое мы подписали с США 29 февраля 2020 года». Очевидно, что радикальные муллы не желают получить тех же оккупантов только в новой обертке, но, в тоже время, не хотят окончательно сжигать мосты с Эрдоганом.

В том же заявлении они указывают, что после полного освобождения страны и установления централизованного режима они готовы активно сотрудничать с пантюрксистской верхушкой.

«Турция великая мусульманская страна, у Афганистана исторические связи с ней. Мы надеемся иметь с ней тесные и хорошие отношения после того, как в будущем в нашей стране будет создано новое исламское правительство», – указывают деятели Талибана.

Реакцию Талибана можно понять, так как проамериканское правительство в Кабуле на данный момент контролирует лишь одну треть всей территории и практически без боя сдает новые районы и целые провинции. И они не хотят, чтобы после 20 лет борьбы где-то оставались островки, занятые интервентами. Тем более, что, контролируя международный аэропорт имени Хамида Карзая, турки могут нарастить свое военное присутствие, или в страну могут вернуться другие подразделения стран НАТО и США.

Надо учитывать, что у неоосманистской Турции уже имеется наработанный военный опыт развертывания своих сил в других странах, например, в Сомали, где в качестве плацдарма также служил международный аэропорт. И в Талибане прекрасно понимают, что турецкий правящий класс может вполне продать своих единоверцев, если это будет в интересах Анкары.

Надо учитывать и разный этнический состав того, на кого ориентируется Талибан и Турция. Если основной базой исламского движения являются пуштуны, проживающие на юге и в центре страны, то Анкара делает ставку на узбеков и таджиков, а также выходцев с Кавказа, обосновавшихся на севере. Это и местный филиал террористической ИГИЛ, с которой воюет Талибан, и «Аль-Каида», и остатки Исламского движения Узбекистана (ИДУ), уйгурские исламские сепаратисты, поддерживаемые Вашингтоном.

То есть, главной задачей Анкары является недопущение прекращения гражданской войны, которая должна быть перманентной, и пресечение попыток установления единой централизованной власти Талибана над всей страной. Поэтому Турция не просто третейский судья, а активный участник столкновений, который должен заполнить собой образовавшийся вакуум и сохранить статус-кво на долгие годы.

Ведь и Турция, и Вашингтон, и Лондон заинтересованы в достройке железнодорожного маршрута из Узбекистана в Пакистан, и в том, чтобы не дать усилиться прокитайским и проиранским силам как в отдельных провинциях, так и внутри самого массового движения Талибан. Для этого Анкара использует не только военную, но и мягкую силу в виде инвестиций и развития бизнеса. Так, например, в стране действует около двухсот турецких компаний.

Кроме этого, у США, несмотря на непростые отношения между Байденом и Эрдоганом, просто нет другого выхода, кроме как накачивать вес и роль Турции, так как тот же Пакистан отказал в предоставлении Пентагону своих территорий для размещения военных баз. Данный фактор также используется турецким истеблишментом в торговле с Белым домом о степени и условиях своего участия в Афганистане.

Если брать дельнейшие цели Анкары, то они сводятся к тому, чтобы использовать территорию северного Афганистана в качестве плацдарма и трамплина для ведения руками ИГИЛ, «Аль-Каиды», ИДУ, Исламского движения Восточного Туркестана (ИДВТ) агрессивных действий в отношении того же Таджикистана, Узбекистана и Туркмении, оказывая на них своё давление. Под удар в этом случае попадает и Китай, приграничные районы которого ожидаемо становятся объектами нападения.

Да, сейчас много шума по поводу того, что 22 июня талибам удалось взять под свой контроль стратегически важный район Имам Сахиб в провинции Кундуз на севере и также забрать главный пограничный переход Афганистана с Таджикистаном. Но так как Талибан показал себя в качестве национально ориентированного движения, не заинтересованного в продвижении «исламской революции» вовне, то бывшим советским среднеазиатским республикам следует ожидать проблем как раз не от него, а от «крышуемых» турками и американцами узбекских, таджикских, уйгурских и кавказских группировок.

Поэтому экспансия Турции в Афганистане не только продлевает гражданскую войну и создает зону нестабильности, но и напрямую угрожает всей Центральной Азии и тому же Ташкенту, Душанбе, Ашхабаду, а в перспективе и Бишкеку с Нур-Султаном. Хоть они и считают себя друзьями Эрдогана и наперегонки изъясняются в любви к султану всех тюрков и Стамбулу как будущей столице возрождаемой империи, боевики из северного Афганистана всегда будут надежной плёткой для них в руках турецкого хозяина. Этим будет оказываться мощнейшее давление на коррупционные и слабовольные правящие элиты постсоветских стран Центральной Азии, чтобы они прочно вошли в стойло османских конюшен.

Если они этого не понимают, то в скором времени могут позабыть о «суверенитете» и «независимости», став частью «Великого Турана» и турками или превратившись в один единый кровоточащий Афганистан. Ведь для Вашингтона, чьи интересы сейчас обслуживает Анкара, нужна как раз территория управляемого хаоса по периметру границ России и Китая.