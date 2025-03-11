«США уходят от прокси-войны на Украине, а ЕС ныряет в неё с головой» – венгерский евродепутат

Константин Серпилин.  
11.03.2025 23:25
  (Мск) , Страсбург
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Венгрия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Лидеры ЕС взбунтовались против курса Дональда Трампа на завершение украинского конфликта.

Об этом на заседании Европарламента заявил депутат от Венгрии Тамаш Дойч, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидеры ЕС взбунтовались против курса Дональда Трампа на завершение украинского конфликта. Об этом на...

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«Правительство США выступает за мир, но европейские лидеры пытаются затянуть конфликт, и это ошибка. Трамп ясно дал понять, что хочет прекратить войну и двигаться в сторону мира. США больше не хотят участвовать в опосредованной прокси-войне.

Но теперь европейские лидеры хотят навязать нам это. Они хотят финансировать войну на Украине, вмешаться, работают против США. Они идут ещё дальше, говоря об ускорении вступления в ЕС, что разрушит европейскую экономику. Нам нужно положить конец этой войне!», – призвал Дойч.

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