США укрепляют армию Молдовы с прицелом на Приднестровье

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Национальная армия Молдовы получила сегодня второй транш партии военной техники от правительства США. Груз был доставлен американским военным транспортным самолетом.

Об этом сообщает сайт Noi, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это не последняя поставка. Вся партия будет доставлена несколькими частями до конца этого года, а затем распределена по воинским частям, которые участвуют в международных миротворческих операциях, включая КФОР.

Номенклатура поставок не оглашается. Известно, что доставлена военная техника на общую сумму 5 млн долларов.

Первая поставка американских вооружений была осуществлена в сентябре.

Укрепление молдавской армии в последние годы происходит исключительно благодаря поддержке США. Они занимаются вопросами улучшения военной инфраструктуры Молдовы. Сотни тысяч долларов были вложены в модернизацию тренировочной базы в Бульбоаке, где, в том числе, были построены объекты «для отработки действий в условиях городской застройки». Решающий вклад делают Штаты и в приобретение нацармией военного снаряжения: с 2015 года через программу Foreign Military Financing оказывается ежегодная помощь в размере $12,75 млн. долларов.

Молдавские эксперты полагают, что истинная цель этой деятельности – добиться паритета с армией Приднестровья и находящейся там группировкой российских миротворцев.