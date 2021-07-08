08.07.2021, Москва, Андрей Фролов
 
Ближний Восток, Дзен, Россия, США
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США укрепляют военные базы в нефтеносных районах Сирии

Военное командование США продолжает укреплять свои базы на востоке Сирии, параллельно с разграблением ресурсов...

Военное командование США продолжает укреплять свои базы на востоке Сирии, параллельно с разграблением ресурсов страны – пшеницы и нефти.

По данным источников сирийского информационного агентства SANA, американский вертолет приземлился во вторник, 6 июля, в 18:00 на военной базе США в городе Аш-Шаддади в южной части провинции Хасака. Вертолет доставил боеприпасы и некоторое оборудование, после чего он снова взлетел и направился в восточные районы провинции Дейр эз-Зор.

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Сообщается, что с базы в Аш-Шаддади в обратном направлении были отправлены офицеры морской пехоты США, специализирующиеся на военной подготовке. Ранее они работали в районе нефтяного месторождения Аль-Омар где проводили учебные курсы для лояльных американцам боевиков.

Источники SANA в деревне Ас-Сувейдия сообщили корреспондентам, что военные США вывели 44 грузовика через незаконный переход Аль-Валид. На территорию Ирака вывезли цистерны с краденой нефтью, а также груженые зерном автомобили.

Вашингтон не оставляет планов по разграблению природных богатств Сирии, для чего укрепляются военные базы, проводится ротация личного состава, а также продолжается обучение новобранцев в отряды из местных боевиков.

По данным из открытых источников, распространению военного присутствия американцев в Сирии противостояла «ЧВК Вагнера». Это военное сообщество боролось с радикалами «Исламского государства» (запрещено в РФ), которых поддерживает Вашингтон. В ходе одной из операций против боевиков «вагнеровцы» прижали их к заводу «Коноко». Для спасения своих союзников военное командование США применило боевую авиацию. Против нескольких наземных отрядов российских бойцов применили ударные силы ВВС. После этого военные эксперты неоднократно отмечали профессионализм и непобедимость россиян, которые своим присутствием в районе нефтезавода вызвали такую реакцию американских военных.



Американские войска продолжают незаконно занимать сирийскую территорию, несмотря на требования Дамаска уйти из страны. Под прикрытием борьбы с террористами США фактически захватили богатые нефтью районы ближневосточного государства. Укрепление военных объектов означает, что иностранные оккупанты намерены продолжить разграбление природных ресурсов, принадлежащих сирийскому народу.

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