12.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Д.Б., Политика, Россия, США, Украина
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США уничтожат Россию одними санкциями, – соратник Зеленского


Россия – жалкая страна, максимум способная на бряцанье устаревшим оружием.

Об этом в интервью «Апостроф TV» рассказал депутат Верховной рады от «Слуги народа» Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир делает, кто что может. Есть санкции не только же дипломатические, но и экономические. В Конгрессе лежит пока что приостановленный Администрацией США так называемый Defending against Kremlin aggression act – Россия экономически будет уничтожена, просто уничтожена. Это же не Советский Союз, они пыжатся, дуются, но они и близко не Советский Союз.

Это жалкая клептократия, которой максимум хватает на то, чтобы бряцать, в том числе, устаревшим оружием и жить с нищеты своего народа, который на 30 процентов не имеет доступа к центральному водоснабжению, у людей туалеты типа «сортир» на улице. Это великая страна, великая империя? Да ладно!

Советский Союз был великой империей – страшной и жуткой. А эта опасная, но не страшная жалкая клептократическая клика», – заявил Потураев.


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