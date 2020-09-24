США уничтожают украинскую идентичность – Бондаренко

24.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Оккупировавшие Украину США целенаправленно уничтожают местное население, проводя его полную американизацию.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В девяностом году впервые на Украине был зарегистрирован фонд Сороса, который нам начал штамповать новую управленческую, интеллектуальную, литературную, псевдоинтеллектуальную и преподавательскую элиту. Этот фонд занимался всем и вся.

За тридцать лет независимости Украины они успели натворить всякого, побывать везде и отреформировать всё. Давя всех и вся, они воспитали свои кадры, завезли целыми военными эшелонами всяких абромавичюсов, и к 2014 году подготовили почву для перехвата управления всеми ресурсами в стране, что в принципе и произошло. С 2014 года Украина утратила свою суверенность, все рычаги управления находились и находятся у людей с иностранными паспортами», – отметила она.

Также Елена Бондаренко подчеркнула, что депутаты от партии «Слуга народа» и «Голоса» являются носителями американских ценностей и работают, чтобы лишить украинцев совей идентичности.

«Посмотри на биографии всех этих цифровых аутистов, которые находятся во фракциях «Слуга народа» и «Голос». Те, которые с гордостью пишут о том, что обучались в Стэндфордском и Йельском университете.

Все эти люди слушали какие-то лекции, впитывали какие-то ценности, которые не являются для нас естественными. Таким образом, через этих людей нас пытаются лишить своей идентичности», – возмутилась бывший парламентарий.

По её мнению, украинские коллаборанты видят глобализацию только под американским флагом, чтобы из-за океана решали, что хорошо и плохо для Украины.

«В отношении глобализации та же система, если эта глобализация только под одним флагом, а по сути то, что нам предлагают западники – это глобализация под американским флагом. Иными словами, лишение нас идентичности.

Нас ждёт не очень радужное будущее. Потому что за нас будут всё решать, кто мы, вплоть до вероисповедания, какую семью и с кем её создавать, это по части того, что такое семейные ценности у нас и в США.

Более того, под видом некоего либерализма нам внедряют в мозги, что нужно быть похожим на этот тип людей и поддерживать их ценности, потому что они самые правильные. Но нет правильных и неправильных ценностей, пока они не наносят ущерб другому человеку», – выразила своё негодование Бондаренко.

После чего экс-депутат отметила, что американцы видят глобализацию только по-американски и отказывают другим странам и цивилизациям в праве на существование.

«А у нас же получается, как – слушаю я государственного секретаря США Майка Помпео и он говорит абсолютно понятную и простую фразу, он говорит не о нас, но нас к этому причисляют: «Россия для нас извечный враг, потому что она несёт угрозу нашему образу жизни». Иными словами, он сказал, что они на нас не похожи, они живут по-другому, поэтому они наши враги.

До меня дошла простая идея, они действительно хотят американизировать всё, глобализацию они видят исключительно по американскому типу, они отказывают другим странам, мирам и цивилизациям в праве на существование – в принципе. Им надо как у них, потому что они думают, что только у них правильно, хотя проблем выше головы», – резюмировала Бондаренко.

При этом стоит отметить, что во время депутатства в «Партии регионов» Елена Бондаренко ни слова не говорила против западных фондов, более того, её ничуть не смущало, что главным консультантом экс-президента Виктора Януковича был американский юрист Пол Манафорт.