США уничтожили национальную самобытность Украины и Грузии

02.08.2019, Москва, Максим Карпенко

Идеология национализма и так называемых национально-освободительных движений была использована США для развала Советского Союза.

Однако на деле – за 30 лет правления ни одна постсоветская страна, избавившись от «москалей», не смогла генерировать ничего выдающегося в национальном плане.

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Об этом в интервью российскому журналисту Константину Семину заявил доктор политических наук Александр Чачия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт подчеркнул, что те, кто называет себя националистами, дорвавшись до власти, пытаются навязать в своих странах американские ценности и культуру.

«С национализмом очень интересная история произошла. Я помню самый конец Советского Союза, когда эти, так называемые национальные движения появились.

Что было основным лейтмотивом в их идеологии и позиции? То, что «мы теряем свое национальное лицо, происходит русификация. Русские нас давят, свою культуру насаждают и прочее». И это находило поддержку у определенной части людей.

Но пришли эти ребята к власти, что они сделали? На примере Грузии, Украины. Они наглым образом попирают все национальное, что есть у этих народов, все традиционное. Они заводят американский культурный суррогат и насаждают его в ущерб своей национальной культуре.

Нет ни одного постсоветского государства, где бы национальная культура после распада Советского Союза расцвела или дала какие-нибудь образцы, шедевры. В том числе и в России, кстати, говоря.

Они отрицают все национальное. Вот, в Грузии «Национальное движение» называется. Многие верят, что это грузинские националисты. Это антиподы грузинского национализма, это вообще не националисты. Это люди, которым наплевать глубоко на свою историю, традиции, на свои обычаи, специфику своего народа. Они все хотят, чтобы грузины выглядели как американцы, чтобы тут все было как в Америке. Вот там для них образец, идолы. А все это национальное не пропагандируется абсолютно…

В свое время национализм был использован западными кураторами, которые стремились к развалу Советского Союза, он специально нагнетался для распада. Как только они это сделали – им плевать стало на будущее своей нации.

Вот, посмотрите на Украине все время говорили: «Москали нас достали, долой» и прочее. Получили они независимость. Кого они избрали президентами, министрами. Там украинцы есть? Украинцы этнические есть среди этих людей? Я не вижу этнических.

Представители каких угодно наций – евреев, армян, грузин, кого там только нет, но украинцев, «щирих» я не вижу там. Это показательно очень», – заявил Чачия.